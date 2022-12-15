Бориса Беккера досрочно освободили из тюрьмы и выдворят из Великобритании

Звезда тенниса, некогда первая ракетка мира Борис Беккер досрочно освобождён из британской тюрьмы, теперь ему грозит депортация из Соединённого королевства.

Об этом сообщает информагентство Press Association, не уточняя при этом, куда могут отправить бывшего спортсмена. Немецкие СМИ пока не подтверждают его возвращения на родину.

В апреле этого года суд в Лондоне, где проживал шестикратный победитель турниров Большого шлема, приговорил Беккера к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение закона о банкротстве, а именно сокрытии активов и незаконном переводе сотен тысяч евро на счета третьих лиц, чтобы не выплачивать долги кредиторам.