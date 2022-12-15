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Спорт

Бориса Беккера досрочно освободили из тюрьмы и выдворят из Великобритании

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 Alexander Kazakevich
55-летний Беккер отбывал наказание в тюрьме Хантеркомб в Оксфордшире, ожидается, что бывший спортсмен будет депортирован в Германию.
55-летний Беккер отбывал наказание в тюрьме Хантеркомб в Оксфордшире, ожидается, что бывший спортсмен будет депортирован в Германию.   -   Авторское право  Frank Augstein/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Звезда тенниса, некогда первая ракетка мира Борис Беккер досрочно освобождён из британской тюрьмы, теперь ему грозит депортация из Соединённого королевства.

Об этом сообщает информагентство Press Association, не уточняя при этом, куда могут отправить бывшего спортсмена. Немецкие СМИ пока не подтверждают его возвращения на родину.

В апреле этого года суд в Лондоне, где проживал шестикратный победитель турниров Большого шлема, приговорил Беккера к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение закона о банкротстве, а именно сокрытии активов и незаконном переводе сотен тысяч евро на счета третьих лиц, чтобы не выплачивать долги кредиторам.