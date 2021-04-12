"Мы дорожим свободой слова!" - заявление Euronews в связи с прекращением вещания в Беларуси

Мы глубоко сожалеем о принятом властями Беларуси решении приостановить с 12 апреля 2021 года вещание телеканала Euronews на территории этой страны. Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах - о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ.

Euronews гордится тем, что признан во всем мире как независимое средство массовой информации, представляющее основанные исключительно на фактах и беспристрастности новости как на русском, так и на всех других языках. На протяжении почти трех десятилетий наша миссия заключается в том, чтобы дать людям возможность формировать собственное мнение, предлагая разные точки зрения.

Редакция Euronews PHILIPPE DESMAZES/AFP or licensors

Euronews дорожит свободой слова и сделает все возможное для того, чтобы его аудитория в Беларуси очень скоро снова получила доступ к телевизионной версии канала с его отличительными чертами объективной и качественной журналистики.

А пока наши зрители могут продолжать следить за новостями Euronews на наших цифровых платформах.