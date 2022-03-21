В Мадриде прошла многотысячная акция протеста против роста цен на топливо

Все началось со скромного протеста небольшой транспортной ассоциации. Но вскоре градус возмущения заметно повысился - к забастовке против повышения цен на топливо стали массово присоединяться водители грузовиков.

Мы прекратили работу, потому что не можем позволить себе продолжать терять деньги. Но мы достигли той точки, когда вы уже можете заметить нехватку поставок; фабрики и крупные компании вынуждены закрываться, потому что у них закончились запасы. Теперь последствия этой забастовки на лицо Мануэль Эрнандес президент, Платформа в защиту транспорта

Протест накалил социальное недовольство в Испании.

Страна столкнулась с последствиями инфляции, связанной со стремительным ростом цен на энергоносители, и усугубившейся после начала военных действий на Украине.

Акции протеста дальнобойщиков и фермеров прошли по всей Европе. Во французской Бретани колонна из 20 фур затруднила движение по одной из трасс. По улицам немецких городов также, сигналя, проехали недовольные повышением цен на топливо дальнобойщики. Сотни греческих фермеров перекрыли движение в центре Афин.

Забастовка в транспортном секторе в Испании разорвала цепочку поставок и некоторые свежие продукты в супермаркетах стали дефицитом.

Хесус Анчуэло выращивает зерновые. Фермеры и животноводы страдают от последствий забастовки, но на этом все их беды не заканчиваются.

Эта проблема сейчас затрагивает все общество и все отрасли, но мы, фермеры и животноводы, страдаем от этого уже несколько месяцев. Ситуация еще больше усугубилась после войны на Украине. Некоторые фермеры еле сводят концы с концами, особенно животноводы. Цены на корма резко выросли, цены на энергию, необходимую для их бизнеса, взлетели, цены на топливо тоже выросли... Все, что им нужно для производства, стало дороже Хесус Анчуэло фермер

150 тысяч человек, возмущенные ростом цен, на демонстрации в Мадриде требовали от правительства срочно найти решение в отрасли сельского хозяйства. Инфляция в Испании на данный момент составляет 7,6%.

Хайме Веласкес, Euronews, Мадрид:

— Испанское правительство обязалось принять меры по снижению стоимости энергии и топлива, однако изложат власти свои планы не раньше 29 марта. Премьер-министр Педро Санчес продолжает свое европейское турне с целью лоббировать общий ответ ЕС на резкий рост цен на энергию. Но для тысяч людей, собравшихся здесь, ответ правительства уже запоздал.