У испанской оппозиции новый лидер

Альберто Нуньес Фейхоо избран в субботу новым лидером главной оппозиционной силы Испании – консервативной Народной партии.

60-летний Фейхоо возглавляет правительство автономного сообщества Галисия.

Среди задач, стоящих перед лидером консерваторов – улучшение репутации Народной партии, с которой связаны коррупционные скандалы, политическая конкуренция не только с правительством социалиста Педро Санчеса, но и с ультраправой партией "Голос".