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Испания

У испанской оппозиции новый лидер

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 Alexander Kazakevich
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Альберто Нуньес Фейхоо на 20-м национальном конгрессе Народной партии в Севилье, 2 апреля 2022
Альберто Нуньес Фейхоо на 20-м национальном конгрессе Народной партии в Севилье, 2 апреля 2022   -   Авторское право  CRISTINA QUICLER/AFP or licensors

Альберто Нуньес Фейхоо избран в субботу новым лидером главной оппозиционной силы Испании – консервативной Народной партии.

60-летний Фейхоо возглавляет правительство автономного сообщества Галисия.

Среди задач, стоящих перед лидером консерваторов – улучшение репутации Народной партии, с которой связаны коррупционные скандалы, политическая конкуренция не только с правительством социалиста Педро Санчеса, но и с ультраправой партией "Голос".