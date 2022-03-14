На Сардинии десятки водителей грузовиков устроили забастовку, перекрыв одно из крупнейших шоссе острова, а также грузовой порт. Они недовольны резким ростом цен на топливо и требуют компенсации от властей. Поскольку подавляющее большинство грузов на острове перевозит именно автотранспорт, высокие цены отразятся на всех товарах.

"С такими ценами невозможно работать. Кроме топлива, много ещё чего подорожало, например паром. Так не может продолжаться".

С начала марта на фоне вторжения России на Украину в ряде стран Европы цены на топливо выросли примерно на треть.

В Лиссабоне дальнобойщики бастуют под лозунгом "За наше выживание": стремительный рост цен грозит банкротством даже крупным перевозчикам, не говоря уже о небольших компаниях.

"Мы не остановимся. Сегодня мы начали и не остановимся, пока не получим поддержку от правительства, пока у нас не будет условий для нормальной работы".

В Германии представители властей и профсоюзов ещё накануне заявляли, что подорожание топлива грозит коллапсом всей транспортной системы страны. Правительство уже разработало несколько пакетов мер поддержки населения: растут цены не только на бензин, но и на отопление и электричество.