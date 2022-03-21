Трансгендерным людям сложно покинуть Украину

До пересечения границы с Польшей Джоанна никогда не думала, что сможет покинуть Украину. "Она прекрасно выглядит и практически не нуждается в макияже!" - говорит визажист. Джоана - транс женщина, которая до войны на Украине находилась на начальной стадии легального изменения своего гендерного маркера. Недавно смогла обновить свое свидетельство о рождении.

Джоанна, беженка: "У меня возникли проблемы, потому что мне говорили, что свидетельства о рождении недостаточно для пересечения границы. Нужно было удостоверение личности, которого у меня нет. Поэтому я беспокоилась, что да, мне смогут отказать на границе".

Джанне пересечь границу удалось. Многим другим членам транссообщества повезло меньше.

Джоанна, беженка: "Вам нужно иметь документы. Если они есть, все будет отлично. Ели нет - все плохо".

Многих трансгендерных женщин, пытающихся покинуть Украину, останавливает запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста.

За последние годы на Украине активисты LGBTQ+ добились значительных прав. Однако для трансгендерных людей все еще существует множество барьеров.

Например, для того, чтобы им легально сменить пол по-прежнему требуется амбулаторное психиатрическое обследование. Многие трансгендерные женщины до сих пор имеют мужские маркеры в своих документах.

Игорь Медведь, координатор украинской организации HPLGBT: "LGBT комьюнити и до войны была очень сильно маргинализована и подвергалась дискриминации. Заявляют о том, что к ним относятся как мужчинам, которые имеют гендерный маркер в паспорте "мужской". Пограничники к ним относятся по документам, а не потому как они уже делают свой трансгендерный переход. Мы считаем, что это еще одна форма узаконенной трансфобии".

По словам Игоря, несколько человек без обновленных документов смогли уехать в первые дни войны. Но с тех пор ситуация изменилась и сделать это практически невозможно. Люди идут на крайние меры.

Анастасия-Ева Домани, NGO Cohort: "У нас есть две организации транс людей на Украине и мы обе обращаемся к транс людям (с просьбой) не давать взятки и не использовать фиктивные документы ни в коем случае. Мы категорически против того, чтобы люди специально теряли документы. Ситуация еще хуже будет для них".

Анастасия-Ева Домани рекомендовала трансгендерным людям переехать в западные районы страны, чтобы переждать боевые действия. НПО в которой работает Анасасия-Ева предоставляет гормоны для лечения тех , кто не находится на передовой.

В то время как другие активисты призывают к созданию гуманитарного коридора, чтобы оказать помощь при выезде из страны трангендерным людям.