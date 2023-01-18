Права трансгендерного сообщества стран ЕС быстро развиваются. За последние пять лет в нескольких странах блока были приняты законы, облегчающие транссексуалам признание их самоидентификации государством без каких-либо медицинских ограничений. Однако в целом в Европе сохраняется значительное неравенство от страны к стране.

В понедельник, 16 января правительство Великобритании приняло решение заблокировать шотландский закон о гражданской смене пола, который был принят несколькими неделями ранее местным парламентом. Госсекретарь королевства по делам Шотландии Алистер Джек объявил, что собирается задействовать "Раздел 35" (Закона 1998 года о Шотландии), который останавливает закон на пути к подписи монарха (подпись короля требуется для окончательного одобрения нового закона).

Это первый случай в Великобритании, который может стать прецедентом и иметь долгосрочные последствия для отношений Шотландии с остальной частью Соединенного Королевства. Шотландия - не единственная страна, в которой недавно были приняты меры по облегчению процесса изменения пола в гражданском регистре. В Испании похожее законодательство стало политической победой партии Podemos в конце декабря прошлого года.

В обоих случаях любой гражданин старше 16 лет сможет без медицинского освидетельствования подать заявление о признании его мужчиной или женщиной в гражданском регистре государства, независимо от биологического пола.

Оба закона соответствуют принципу гендерного самоопределения. Это означает, что люди должны иметь возможность выбрать тот пол, к которому они сами себя относят, без необходимости обосновывать этот выбор специальным медицинским заключением.

Такова позиция, принятая Советом Европы в 2015 году. Он призывает все входящие в него страны создать "легкие, прозрачные и доступные процедуры, основанные на [принципе] самоопределения" и, прежде всего, "отменить юридическое обязательство проходить стерилизацию и иные медицинские процедуры для признания той или иной гендерной идентичности".

Понятие гендерного самоопределения стало центральным в реформах системы актов гражданского состояния. Эта эволюция следует за изменением общественного взгляда на транс-идентичность. Первые европейские законы об изменении гражданского статуса (принятые в Европе ещё в 1980-х и 90-х годах) в основном основывались на медицинском видении пола: человек считался транссексуалом только в том случае, если он проходил медицинскую процедуру по изменению своего биологического пола. Этот процесс предусматривал стерилизацию.

Принудительное лечение, как и стерилизация, для изменения гражданского статуса были осуждены Европейским судом по правам человека в 2017 году (решение ЕСПЧ по делу "АП, Гарсон и Нико против Франции: изменения в упоминании пола в актах гражданского состояния). Суд решил, что обязательство медицинского вмешательства нарушает право трансгендеров на неприкосновенность частной жизни. Иными словами, ЕСПЧ пришел к выводу, что чиновникам не обязательно знать, какие у человека гениталии для того, чтобы разрешить ему изменить свой гражданский статус.

В настоящее время шесть стран Евросоюза признали принцип гендерного самоопределения в национальном законодательстве:

Бельгия (закон от 2017 года)

Дания (закон 2014 года)

Ирландия (закон 2015 года)

Люксембург (закон 2018 года)

Мальта (закон 2015 года)

Португалия (закон от 2018 года)

В этих странах достаточно обратиться в соответствующие административные органы с просьбой изменить пол в акте гражданского состояния, и он будет изменен. Нет необходимости предоставлять медицинские или психиатрические свидетельства, а также приводить какие-либо иные доказательства. К этим странам вскоре присоединится Испания, при условии, что Сенат, как и нижняя палата, проголосует за закон.

Некоторые страны, например, Франция, занимают неоднозначную позицию по этому вопросу: теперь не обязательно делать операцию по "смене пола", но изменение гражданского статуса определяется судом. Гражданин, желающий внести изменения в свой акт гражданского состояния, должен предоставить доказательства того, что он признан в обществе в качестве того пола, на который претендует. Например, необходимо предоставить текстовые сообщения, электронные письма или просьбы об изменении имени или пола в другие учреждения, такие как место работы или университет, в котором человек учится.

Многие страны предприняли шаги по реформированию своих нередко "замшелых" законов об изменении актов гражданского состояния. Так обстоит дело, например, в Германии и Нидерландах.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн и федеральный министр по делам семьи Лиза Паус представляют новый законопроект о гендерном самоопределении. Kay Nietfeld / dpa / AP Photo

В Австрии и Финляндии новый текст об изменении гражданского пола сейчас рассматривается парламентами по инициативе граждан. В обоих случаях петиция собрала достаточно подписей, чтобы заставить парламент каждой из стран рассмотреть этот вопрос.

В то же время, семь стран ЕС не выполняют решение ЕСПЧ и продолжают ставить изменение гражданского статуса в зависимость от хирургической смены пола и стерилизации. К этим странам относятся:

Кипр,

Финляндия,

Латвия,

Чехия,

Румыния,

Словакия и

Словения.

В Болгарии закон не предусматривает возможности смены гражданского пола. В Венгрии, после принятия поправки в закон в декабре 2020 года в регистре актов гражданского состояния может быть указан только "пол, определенный при рождении".

Даже в тех странах, которые легко допускают смену пола в актах гражданского состояния, вполне могут возникнуть другие трудности. Так, в Греции смена пола разрешена только для одиноких людей. Это связано с тем, что однополые браки не являются законными в этой стране.

Причины разногласий

Если речь идет просто о том, чтобы позволить небольшой группе населения изменить имя и пол в удостоверении личности в соответствии со своими самоощущениями, почему эти законы вызывают столько споров?

Как в Испании, так и в Шотландии принятие "законов о трансгендерах" не прошло гладко. Основной аргумент тех, кто выступает против упрощения процесса смены имени и пола, заключается в том, что это может привести к увеличению числа сексуальных нападений. Сторонники этих позиций считают, что цисгендерные мужчины (т.е. биологически и социально признанные мужчинами) будут просить признать их женщинами в регистре актов гражданского состояния, чтобы иметь доступ к помещениям, предназначенным только для женщин, таким как санитарные узлы, раздевалки или женские тюрьмы. При этом женщины в этих местах окажутся под угрозой насилия.

Этот аргумент широко отвергается группами по защите прав ЛГБТ+, которые указывают, что подобные ситуации вовсе не стали более частыми в таких странах, как Дания, где уже давно действует принцип гендерного самоопределения.

Ещё один аргумент выдвигается против участия женщин-трансгендеров в спортивных соревнованиях, поскольку они будут иметь несправедливое преимущество из-за более высокого уровня тестостерона. Это неоднозначная проблема, но касается она далеко не всех трансгендеров на континенте.

Наконец, в некоторых странах, где военная служба все еще является обязательной, некоторые политики опасаются, что мужчины используют эту систему, чтобы избежать воинской обязанности.

В Украине этот вопрос был поднят в начале войны, в феврале 2022 года. Поскольку в стране нет простых процедур по смене "гражданского пола", трансгендерных женщин блокировали на границе и заставляли остаться в стране, чтобы участвовать в военных действиях. Этот принцип применяют в Украине к мужчинам в стран.