Транс-активисты обвинили правительство Великобритании в трансфобии

Группа борцов за права трансгендеров обвинила власти Великобритании в трансфобии после того, как правительство королевства заблокировало шотландский законопроект, призванный облегчить и ускорить процесс смены пола. Официальная причина — в том, что по мнению Лондона, такой закон мог бы негативно повлиять на британские законы о равенстве.

"Они лгут, когда говорят, что речь идет о чем-то другом, но не о трансфобии. В этом акте нет ничего, что отменяло бы или наносило ущерб Закону о равенстве в том виде, в каком он действует в Великобритании", — считает активист Оуэн Хёркам.

"Тот факт, что правительство Великобритании вмешивается, пытаясь помешать Шотландии провести реформу признания смены пола, говорит лишь о том, что правительство Великобритании настолько привержено тому, чтобы не допустить улучшения прав трансгендерных людей в Великобритании, что готово нанести ущерб своей репутации и своим отношениям с Шотландией, чтобы сделать это", — говорит Лора Дейл.

Британский кабинет министров впервые в истории использовал свои полномочия, чтобы запретить законопроекту из Шотландии стать законом.

"По нашей оценке, законопроект окажет серьезное негативное влияние, среди прочего, на действие Закона о равенстве 2010 года. Эти негативные последствия включают воздействие на работу однополых клубов, ассоциаций и школ, а также меры защиты, такие как равная оплата труда", — заявил министр по делам Шотландии Алистер Джек.

В частности законодатели из Шотландии предлагали снизить с 18 до 16 лет возраст, в котором заявители могут подать заявку на новые документы, и отменить необходимость в диагностированной гендерной дисфории — так называют страдания, которые человек испытывает из-за несовпадения гендерной идентичности и официально приписанным ему полом.­­

Первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила Лондон в "прямой атаке на институт Шотландского парламента" и добавила, что Эдинбург, вероятно, подаст в ответ судебный иск.