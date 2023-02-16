Парламент Испании принял пакет законов, разрешающий, в частности, смену пола в документах с 16 лет: теперь для изменения пола в паспорте достаточно будет простого заявления.

Закон делает Испанию одной из немногих стран, позволяющих гражданам настолько просто менять свой пол в удостоверении личности. В Европе единственной страной, предоставляющей такое право, была Дания, где подобный закон был принят в 2014 году. До сих пор взрослые в Испании могли запросить изменение пола в документах только при условии медицинского заключения, подтверждающего гендерную дисфорию, и со свидетельством гормонального лечения в течение двух лет.

Этим же голосованием, 16 февраля 2023 года, депутаты одобрили закон, разрешающий женщинам брать оплачиваемые отгулы в случае боли от месячных. "За" закон о так называемом "менструальном отпуске" проголосовали 185 депутатов, при этом 154 были "против". Подобная система отгулов существует в очень не многих странах мира, например в Японии, Индонезии и Замбии. Для стран Европы это первый случай.

"Это исторический день для прогресса прав женщин и транс-сообщества", - написала в твиттере накануне голосования министр равноправия Ирен Монтеро.

По закону, отсутствие на работе должен одобрить врач. После чего работницам, испытывающим боли во время месячных, предоставляется отпуск на нужное число дней, а оплату больничного листа берет на себя государственная система социального обеспечения, а не работодатель.

Главная оппозиционная консервативная "Народная партия" (PP) выразила озабоченность тем, что закон рискует "стигматизировать" женщин и может иметь для них "негативные последствия на рынке труда".

"Менструальный отпуск" - одна из мер в рамочном законе, который также предусматривает расширение доступа к абортам в государственных больницах, где сегодня происходят менее 15% абортов, в основном из-за отказа врачей от операции по этическим соображениям.

Испания, европейский лидер в области прав женщин: аборты здесь были декриминализированы в 1985 году, а в 2010 был принят закон, позволяющий женщинам делать аборт в течение первых 14 недель беременности.