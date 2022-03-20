Зеленский: "осада Мариуполя войдёт в историю как военное преступление"

Гуманитарная ситуация ухудшается в крупных украинских городах, которые подвергаются регулярным обстрелам российской армии, сообщают работающие на местах журналисты.

В осаждённом уже третью неделю Мариуполе люди укрываются от бомбёжек в подвалах и не знают об организуемых гуманитарных коридорах, рассказал житель города. Вместе с десятками других он прибыл в субботу в поселок Безыменное, контролируемый властями самопровозглашенной ДНР.

Вице-премьер Украины заявила, что в субботу из 10 гуманитарных коридоров сработали восемь. Из Мариуполя были вывезены 4 128 человек, из которых 1 172 - дети.

Мариупольцы живут без газа, воды и электричества, готовя еду во дворах полуразрушенных многоэтажек. Субботняя бомбардировка нанесла значительный ущерб металлургическому комбинату "Азовсталь". О находящихся под завалами театра нет никаких новостей. Осада Мариуполя "войдет в историю как военное преступление", - заявил президент Украины.

В Харькове в субботу разбирали завалы Академии госуправления, разрушенной в пятницу. В результате российского ракетного авиаудара 1 человек погиб, 11 получили ранения.

На улицах Киева продолжают возводить импровизированные блокпосты и баррикады, готовясь к уличным боям за столицу. По данным киевских властей, с начала вторжения погибли 228 человек, в том числе четверо детей, 912 ранены.

С начала вторжения Россия нанесла по территории Украины 291 ракетный удар и совершила 1 403 воздушных налета, сообщили в субботу в министерстве обороны страны.

Термінове звернення Президента України Володимира Зеленського від 20 березня 2022. Posted by Vlad Vovk on Saturday, March 19, 2022

"Я уверен, что вы понимаете: переговоры - это непросто и неприятно, но они необходимы, потому что речь идет о жизни. Украина всегда стремилась к мирному решению, тем более мы заинтересованы в мире сейчас. Ведь мы ведем счёт каждой жертве, для нас каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом имеют огромное значение", - заявил в последнем обнародованном видеообращении Владимир Зеленский.

Готовятся к осаде города как по суше, так и по морю жители Одессы. В субботу Россия впервые применила гиперзвуковое оружие. Украина "стала полигоном для испытания российского ракетного арсенала", - заявил пресс-секретарь ВВС страны.