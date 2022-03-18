Киев между жизнью и войной

Новый день – новые взрывы в Киеве. Новые испытания для жителей украинской столицы. Киевские власти сообщили, что в эти многоквартирые дома попала российская ракета. Погиб, по меньшей мере, один человек. Десятки ранены.

Местные жители с болью говорят о пережитом:

— Разбомбили полностью. Русские наши братья стреляют по нам, убивают нас. Вон, три «скорых» уехали, три «скорых».

— Я не знаю, что сказать, кроме проклятий на Путина.

За эту неделю Киев неоднократно подвергался обстрелам. Очень многие жители столицы уже уехали, но большинство осталось. По данным мэрии, в городе всё ещё находятся около двух миллионов человек. В центре безлюдно. Киевляне опасаются выходить на улицу.

В метро люди укрываются во время сигналов воздушной тревоги. В метро остаются те, кто боится возвращаться домой или кому некуда пойти. Но движение восстановлено на большей части метрополитена. На платформах, обжитых беженцами, пассажиры ждут своего поезда.

Общественный транспорт в Киеве ходит в сокращённом составе и только по отдельным маршрутам. Открыты некоторые отделения банков, парикмахерские, продуктовые и непродуктовые магазины, центры стоматологии. Кое-где даже работают кафе и рестораны. Владелец одного из них Евгений Петриченко рассказывает о реакции посетителей:

«Много журналистов, много местных приходят, удивлены, что кафе работает, что можно попить кофе, вернуться к довоенной жизни. Мы планируем круассаны выпекать, на неделе должны заехать за печкой, – будет ещё комфортнее».

Президент Владимир Зеленский призывал бизнес возобновить работу – там, где это возможно и безопасно. «На улицах городов должна появиться жизнь, – говорил он, подчёркивая важность возрождения экономики и восстановления страны.

Киевляне и сами пытаются поддерживать жизнь в своём городе, хотя мэрия призывает не терять бдительность и следить за сигналами тревоги, особенно с учётом недавних взрывов в жилых кварталах.