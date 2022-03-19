В Идлибе отметили 11 лет с начала гражданской войны

11 лет с начала гражданской войны в Сирии отметили в пятницу сторонники оппозиции в контролируемом повстанцами Идлибе. В манифестации на главной площади города приняли участие до 5 тысяч человек.

По мнению собравшихся, события 11-летней давности можно сравнить со вторжением России на Украину: именно решение президента Путина бросить военную мощь российской армии на поддержку сирийского режима изменило ход конфликта и спасло Башара Асада.

В ходе сирийского противостояния погибли, по некоторым оценкам, полмиллиона человек, до 4 миллионов стали беженцами или внутренне перемещёнными лицами.