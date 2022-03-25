Армия РФ: главная цель - Донбасс

Российское командование меняет стратегию; во всяком случае главной целью военной операциина Украине теперь заявляетсявосточный Донбасс. По словам замначальника Генштаба России генерал-полковника Сергея Рудского, это лишь очередной этап разработанного ранее сценария:

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины значительно снижен, что позволяет - еще раз подчеркиваю - сосредоточить основные усилия на достижении главной цели: освобождении Донбасса".

Тем временем президент России Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами президентских премий в области культуры обвинил Запад в фальсификации истории. Победу Красной Армии над нацистами, по словам Путина, отменили и "единственными победителями называют США", а "японцы молчат о том, кто сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки". "Культура отмены" превратилась в "отмену культуры", - заявил Путин, указав, что с концертных афиш исчезают русские композиторы и запрещаются книги русских писателей.

Президент США Джо Байден тем временем прибыл в Польшу, где посетил Жешув, один из первых пунктов приёма украинских беженцев. Прямо в аэропорту города был проведён гуманитарный брифинг о мерах помощи гражданскому населению Украины и украинским беженцам. Байден встретился с президентом Польши а также посетил дислоцированных в этой стране американских десантников, которые несут службу вместе с польскими войсками вблизи границы с Украиной.