Сербы, белорусы и россияне поддержали Украину в Белграде

В Белграде прошла антивоенная демонстрация в поддержку народа Украины, а также, как заявили организаторы, народов России и Беларуси в их борьбе против "диктатуры".

Митинг был организован неформальным объединением граждан "Русские, украинцы, белорусы и сербы вместе против войны".

Собравшиеся в центре сербской столицы выкрикивали лозунги "Нет войне", "Путин, остановись" и "Слава Украине".

Военные действия на Украине продолжаются четвертую неделю.

Мы должны сплотиться, выступить вместе против насилия. Это очень важно, в этом смысл протеста - потому что Россия прямо сейчас выступает агрессором, это не дружественная страна, а абсолютный агрессор для Европы, для всех стран участница акции протеста

Украинцы, бежавшие в Сербию, рассказали собравшимся о том, что им пришлось пережить с начала военных действий. Дома у Ольги остались дочь, тетя и брат. "Я плачу каждый день, моя семья там. Постоянно плач у и молюсь, чтобы это все закончилось как можно раньше...",— говорит она.

Светлана бежала из Запорожья 17 дней назад. "Я чувствую себя ужасно, мне больно от того, что происходит с моей страной, с моими друзьями, близкими. Все это должно закончиться!", — делится женщина.

Россияне и белорусы, проживающие в Сербии, также решили поддержать украинский народ.

Это второй подобный протест в поддержку Украины в Белграде за последние две недели.

В то же время одобряющих действия России в сербской столице недавно собралось не меньше.

Сербия заняла нейтральную позицию по отношению к происходящему. Официальный Белград выступил за территориальную целостность Украины, но отказался вводить против России санкции.