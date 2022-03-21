Сербы, белорусы и россияне поддержали Украину в Белграде

Сербы, белорусы и россияне поддержали Украину в БелградеКомментарии
В Белграде прошла антивоенная демонстрация в поддержку народа Украины, а также, как заявили организаторы, народов России и Беларуси в их борьбе против "диктатуры".
Митинг был организован неформальным объединением граждан "Русские, украинцы, белорусы и сербы вместе против войны".
Собравшиеся в центре сербской столицы выкрикивали лозунги "Нет войне", "Путин, остановись" и "Слава Украине".
Военные действия на Украине продолжаются четвертую неделю.
Украинцы, бежавшие в Сербию, рассказали собравшимся о том, что им пришлось пережить с начала военных действий. Дома у Ольги остались дочь, тетя и брат. "Я плачу каждый день, моя семья там. Постоянно плач у и молюсь, чтобы это все закончилось как можно раньше...",— говорит она.
Светлана бежала из Запорожья 17 дней назад. "Я чувствую себя ужасно, мне больно от того, что происходит с моей страной, с моими друзьями, близкими. Все это должно закончиться!", — делится женщина.
Россияне и белорусы, проживающие в Сербии, также решили поддержать украинский народ.
Это второй подобный протест в поддержку Украины в Белграде за последние две недели.
В то же время одобряющих действия России в сербской столице недавно собралось не меньше.
Сербия заняла нейтральную позицию по отношению к происходящему. Официальный Белград выступил за территориальную целостность Украины, но отказался вводить против России санкции.