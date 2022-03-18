В Москве прошла многотысячная акция в поддержку военных действий на Украине

В Москве прошла многотысячная акция в поддержку военных действий на УкраинеКомментарии
Российские власти провели в Москве многотысячную акцию в поддержку вторжения на Украину. Мероприятие в «Лужниках» приурочили к восьмой годовщине присоединения Крыма, для десятков тысяч собравшихся устроили концерт, который в прямом эфире транслировали государственные телеканалы. Главным событием стало выступление президента Владимира Путина, который вновь обвинил Киев в геноциде населения Донбасса.
По данным ООН, за время войны в Донбассе погибли более 3300 мирных жителей. Большинство из них были убиты до февраля 2015 в ходе масштабных боевых действий между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными. Киев обвинял Москву в развязывании этой войны и в кровопролитии, а также в отправке военных и оружия в зону конфликта.
В последние годы число жертв среди мирного населения в Донбасе значительно ниже смертности от ДТП. В 2021, по данным руководства самопровозглашённых республик, в результате боевых действий погибли восемь мирных жителей Донбасса.
За три недели российского вторжения, по данным ООН, на Украине убиты свыше 800 мирных жителей, в том числе 36 детей. Отмечается, что это только подтверждённые данные, а в реальности число жертв может оказаться значительно выше. Большинство погибло в результате авианалётов, артобстрелов и ракетных ударов.