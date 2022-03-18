В Москве прошла многотысячная акция в поддержку военных действий на Украине

Российские власти провели в Москве многотысячную акцию в поддержку вторжения на Украину. Мероприятие в «Лужниках» приурочили к восьмой годовщине присоединения Крыма, для десятков тысяч собравшихся устроили концерт, который в прямом эфире транслировали государственные телеканалы. Главным событием стало выступление президента Владимира Путина, который вновь обвинил Киев в геноциде населения Донбасса.

Люди, которые проживали и проживают на Донбассе также не согласились с государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. И не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Вот это всё и есть то, что называется «геноцид».



Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Владимир Путин президент России

По данным ООН, за время войны в Донбассе погибли более 3300 мирных жителей. Большинство из них были убиты до февраля 2015 в ходе масштабных боевых действий между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными. Киев обвинял Москву в развязывании этой войны и в кровопролитии, а также в отправке военных и оружия в зону конфликта.

В последние годы число жертв среди мирного населения в Донбасе значительно ниже смертности от ДТП. В 2021, по данным руководства самопровозглашённых республик, в результате боевых действий погибли восемь мирных жителей Донбасса.

За три недели российского вторжения, по данным ООН, на Украине убиты свыше 800 мирных жителей, в том числе 36 детей. Отмечается, что это только подтверждённые данные, а в реальности число жертв может оказаться значительно выше. Большинство погибло в результате авианалётов, артобстрелов и ракетных ударов.