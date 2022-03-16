Война на Украине идет ровно три недели

В Чернигове, примерно в 140 километрах к северу от Киева, как минимум десять человек погибли при обстреле, пока стояли в очереди за хлебом. Об этом сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины. По информации журналистов, это произошло около десяти утра. Данных из независимых источников пока нет.

Чернигов уже несколько дней окружен российскими войсками, бомбы попадают и в жилые дома. В городе с субботы нет электричества, газа, воды и отопления, рассказали в областной администрации.

Тем временем Киев готовится к осаде. На подступах к украинской столице идут бои, а в городе введен комендантский час до 7 утра четверга. В среду утром в Шевченковском районе города обрушился жилой 12-этажный дом. По данным ГСЧС Украины, в него попали обломки снаряда. Два человека пострадали.

Между тем, как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, Москва и Киев добились значительных успехов на переговорах. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Украина предложила создать австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, при котором в стране есть собственная армия и флот, но она не вступает в международные альянсы.

"Это вариант, который, действительно, сейчас обсуждается и который может рассматриваться как относительный компромисс. Ситуация вокруг Украины может быть улучшена путем достижения договоренностей на переговорах между российской и украинской делегациями", — сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

А президент России Владимир Путин сегодня заявил, что "операция" на Украине идет успешно и строго по плану. Он также отметил, что российское общество должно "самоочиститься" от "пятой колонны" и сравнил "травлю" россиян за рубежом с еврейскими погромами в нацистской Германии. В конце речи Владимир Путин пообещал поднять зарплаты бюджетникам, пенсии, социальные выплаты, МРОТ и прожиточный минимум.