Мариуполь: разбор завалов под обстрелами

Украинские спасатели начали разбор завалов на месте драмтеатра в Мариуполе. Здание служило убежищем для сотен горожан, оставшихся без крова, прежде всего для женщин и детей. Оно было разрушено в среду вместе с бассейном, который также использовался для размещения мирных жителей.

По данным горсовета и правительства Украины, эти и другие гражданские объекты разбомбила российская авиация. Москва заявляет, что здания взорвала украинская нацгвардия. Число погибших пока неизвестно, из бомбоубежища при театре выводили выживших.

Систематические обстрелы

Российские войска блокируют и обстреливают Мариуполь уже 16 дней. Местные власти сообщают, что разрушены около 80% жилого фонда, а счёт убитым уже идёт на тысячи. Эвакуированы 30 тыс. мариупольцев, ещё ок. 350 тыс. остаются в городе.

На систематические обстрелы и бомбардировки жалуются и власти Чернигова на севере Украины.

Мы несем большие потери. Буквально вчера в городские морги поступили 53 тела наших граждан, которые погибли, были убиты российским агрессором. И за каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать. Вячеслав Чаус глава Черниговской областной администрации

Бои за Киев

Российское вторжение на Украину продолжается уже три недели, за это время Москва не заняла ни один крупный город, за исключением Херсона. В Кремле и министерстве обороны настаивают, что всё идёт по плану. Официально стороны не раскрывают свои потери.

В Киеве говорят, что ожидают перехода к позиционной войне в течение ближайших двух недель. Стратегической задачей главнокомандующий украинских вооружённых сил Валерий Залужный называет оборону столицы. Город частично блокирована, российские войска ведут бои за небольшие населённые пункты в Киевской области. Ракеты и снаряды взрываются и в жилых кварталах Киева.