Обстрелы, пожары и попытки эвакуации мирного населения

В Киеве в пятницу остатки сбитой ракеты попали в жилой квартал в Подольском районе. Об этом заявляют власти города. На данный момент известно об одном погибшем. Ранее в результате попадания снарядов произошло возгорание сразу в нескольких местах Святошинского района украинской столицы. также сообщается о погибшем и пострадавших.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что российские ракеты ударили авиаремонтному заводу, работа которого была ранее приостановлена, разрушены здания.

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что российское наступление остановлено по всем направлениям. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к нации заявил:

"Оккупанты думали, что идут на Украину, которую видели когда-то раньше, в 2014 и 2015 годах. Которую они коррумпировали постоянно и которой не боялись. А мы — другие. И это позволяет нам на защищаться от полномасштабного удара уже 22 дня".

Мариуполь находится в окружении уже 16 суток. Украинские спасатели пытаются разобрать завалы на месте разрушенного драматического театра, где в бомбоубежище прятались сотни людей. Эвакуировать удалось пока около 130 человек, местные силы заявляют об обстрелах российскими военными. Об этом сообщило подразделение Нацгвардии Украины батальон "Азов". Минобороны РФ утверждает, что российская авиация не наносила удар по зданию театра и сообщает "о боях в центре города с националистами".

Появление российских войск под Киевом и другими городами Украины не связано с намерением оккупации — об этом вновь заявил президент РФ Владмир Путин. По его словам, "России не оставили дипломатических возможностей решения проблем безопасности".

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге по итогам четверга заявил: "Вооруженные силы РФ продолжают успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров".

Жители Одессы тем временем готовятся к обороне города.

На этом фоне правозащитная организация Human Rights Watch призвала Украину прекратить публиковать видео с российскими военнопленными.

В свою очередь ВОЗ заявляет о нарушении международного гуманитарного права, так как ходе боевых действий украинские учреждения здравоохранения подверглись нападению свыше 40 раз.

Десятки тысяч людей ежедневно покидают Украину в поисках безопасности. Российская и украинская стороны заявили об открытии нескольких гуманитарных коридоров.

В Молдавию прибыли уже 350 тысяч беженцев, тогда как население страны составляет 2,6 млн человек.