Киев после очередного обстрела

"Ещё один жилой район на окраине Киева пострадал от обстрела рано утром в пятницу. Здесь был убит как минимум один человек, и чтобы вы представляли масштабы ущерба - вот, посмотрите: повсюду разбросаны личные вещи. Здесь велосипед, а там радиоприёмник. Вон там обломки того, что раньше было автомобилем.

Как вы можете видеть, на этой центральной площади царит хаос. Здания в этом районе сильно повреждены, и жители пытаются побыстрее навести порядок. Многие говорят, что им больше некуда идти, им нужно как можно скорее сделать это пространство пригодным для жилья.

Я попытаюсь пройти сюда, чтобы показать вам, что тут нашли некоторые из рабочих, убирающих это место. Похоже, это металлическая конструкция, она могла быть частью того, что упало в этом районе и стало причиной всех этих разрушений.

В этом районе довольно много журналистов. Подобное присходит в течение последних нескольких дней в жилых кварталах украинской столицы.

А это то, что осталось от одного из зданий. Видите, вся стена тут рухнула, и все квартиры видны изнутри, как на ладони. За последние несколько дней в украинской столице погибли по меньшей мере 6 человек, и каждый раз это было при обстреле жилых зданий. Многие жители, которые здесь остались, задаются вопросом: "Не ждёт ли их что-то ещё более страшное?"