Новые взрывы в Киеве

Жители Киева сообщили о новых четырёх взрывах в разных районах столицы. Они прогремели около 6:15 часов утра среды - после того, как было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Накануне снаряды попали в два жилых многоэтажных дома в Подольском и Святошинском районах, а также в один частный дом.

Из Киева передаёт наш корреспондент Анелиз Боржес:

"Многие киевляне, всё ещё остававшиеся в украинской столице, провели минувшую ночь и проведут большую часть сегодняшнего дня в убежищах, подобных этому: подземные парковки, подвалы, станции метро превратились в бункеры, единственное оставшееся безопасным место в городе становится всё более уязвимым в разгар боев между российскими войсками и украинской армией.

Мэр Киева объявил 35-часовой комендантский час, заявив, что это сложный момент для украинской столицы после того, как по меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрелов нескольких жилых по всему городу.

Люди, не покинувшие эту некогда шумную многолюдную столицу с трёхмиллионным населением, говорят, что готовы оставаться на месте и дать бой. Большинство из них так или иначе участвуют в движении сопротивления и теперь клянутся защищать свой город во что бы то ни стало. Во вторник была отмечена ещё одна мрачная веха - число людей. бежавших от боевых действий и пересёкших границу Украины, людей, которые фактически стали беженцами, превысило 3 миллиона. По данным ЮНИСЕФ, половина из них - дети".