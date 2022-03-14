Под обстрелом: репортаж корреспондента Euronews из Киева

В жилых районах Киева по меньшей мере три человека погибли и десять получили ранения в результате обстрелов. Чтобы потушить пожар в этом жилом доме, экстренным службам украинской столицы понадобилось несколько часов.

Все еще потрясенные произошедшим, люди рассказывают c чем им пришлось столкнуться.

Олег: "Я спал, было пять часов утра. Я проснулся от того, что на меня свалилось все это добро из-за взрыва: шкаф, книги, компьютер и все остальное".

"Все было в огне, я пыталась его потушить. Вышла на балкон, кричала, старалась попросить о помощи, но я знала, что должна продолжать пытаться остановить огонь. Я намочила полотенце и закрыла лицо, чтобы не задохнуться. Ко мне в квартиру подошли пожарные, и мы с моим парнем спустились по лестнице".

От ударов в этот понедельник пострадал не только Оболонский район украинской столицы. Осколки ракеты после обстрелов были замечены и в Куренёвке. Здесь, как сообщил мэр Киева, один человек погиб и шесть получили ранения.

В домах выбиты стекла, повреждены балконы. Местные власти говорят, что это еще один пример тактики российских военных: неизбирательные, беспощадные обстрелы.

Гюндуз Мамедов, экс-заместитель генпрокурора Украины: "Я предполагаю... Здесь есть рядом хлебобулочная пекарня. Не исключено, что они целились на эту пекарню, для того, чтобы создать гуманитарный коллапс в городе. Это уже не первый раз они предпринимают попытку атаковать именно подобные социальные инфраструктуры".

Анелиз Боржес, корреспондент Euronews, Киев:

"Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре считается военным преступлением. Но жильцы этого дома говорят, что их не интересует, будет ли кто-то признан виновным. Здесь и сейчас их главная задача - найти для себя новый дом".