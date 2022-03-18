В Болгарии арестовали экс-премьера

В Болгарии задержан бывший премьер-министр 62-летний Бойко Борисов, вместе с ним арестованы еще несколько политиков и чиновников.

Адвокат Борисова Менко Менков заявил, что его подзащитного оставят под стражей как минимум на сутки. Он уточнил, что идет проверка по делу о вымогательстве, однако деталей не предоставил.

Новость об аресте Борисова прокомментировал в соцсетях действующий премьер Болгарии: "Нет никого выше закона!"- написал Кирил Петков.

Болгарское национальное телевидение сообщило, что Борисов задержан по подозрению в нецелевом использовании европейских средств. МВД страны работает в партнерстве с Европейской прокуратурой.Там зафиксировали рекордное число жалоб из Болгарии о растрате европейских фондов. Расследование ведется по 120 делам.

Бойко Борисов трижды возглавлял правительство Болгарии с 2009 по 2021 годы, его партия ГЕРБ была вовлечена в коррупционный скандал.