Львов: война все ближе

Российские войска продвигаются вглубь Украины. Война приближается к западной части страны. Сирены воздушной тревоги звучат во многих городах.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес передает изо Львова, где тысячи людей пытаются сесть на поезда, покидающие страну.

"Люди здесь во Львове потрясены происходящим. Они боятся: что может случиться дальше? Тот факт, что на сегодняшний день Россия расширила наступательную операцию, а некоторые города, расположенные поблизости, стали мишенями для ударов, дал многим здесь понимание того, что война становится все ближе.

Для людей, бежавших сюда от ударов российской армии на востоке страны, Львов до сих пор был местом, где они могли укрыться, обдумать свои планы, решить, что делать дальше. Многие, кого мы встретили сегодня на центральном вокзале Львова, говорили, что больше не считают город безопасным.

Люди садились на поезда, отбывающие в Польшу в надежде переждать за границей какое-то время, пока не нормализуется ситуация. Мы видели душераздирающие сцены прощания мужчин со своими женами, детьми.

Видели мы и пожилых людей, которые с трудом садились в эти поезда, задаваясь вопросом, что с ними будет дальше.

И мы слышали, как многие люди призывали Запад закрыть небо. Многие просили ввести бесполетную зону над Украиной, и сделать это именно сейчас, в свете того, что жители этой страны рассматривают возможность расширения российского наступления на запад".