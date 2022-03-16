Западные компании переезжают из РФ в Сербию

Экономические санкции, введённые США и Евросоюзом против РФ, вынуждают западные компании покидать Россию. Многие говорят о том, что их новым местом дислокации может стать Сербия. Некоторые компании уже начали переезд. Сербию выбирают из-за её крепких связей с Россией и дешёвой рабочей силы.

"В основном это американские и европейские компании, которые считают эту часть Европы удобным местом для развития своего бизнеса, потому что у них уже есть наработанные контакты в регионе. Сербия определённо является одним из мест, куда они приедут. Я не уверен, что эти переселения сильно улучшат сербскую экономику - но, по крайней мере, и ничего плохого в этом переезде нет", - говорит Небойша Нешованович, заведующий отделом в американской компании CBRE SEE

Несмотря на то, что некоторые западные компании приходят в Сербию, где действует и российские фирмы, такие, как Газпром и Лукойл,, украинская IT-компания Intellias решила переехать из Сербии в Хорватию, потому что Белград не ввёл санкций против Москвы.

"Дело в том, что риск ухода компаний из Сербии существует, но случай, о котором вы упомянули, единичный, - говорит Боян Станич из Торговой палаты Сербии. - _Климат для иностранных инвесторов не изменился, и это лучше всего иллюстрирует кредитный рейтинг, который был подтверждён на уровне «ВВ плюс» с позитивным прогнозом, а это значит, что в следующем периоде может быть улучшение, или что мы можем выйти на новый инвестиционный уровень". _

Первая волна сотрудников Coldwell Banker Richard Ellis, крупнейшей в мире американской компании по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости, уже в пути. 2 тысячи человек ищут квартиры в Белграде. В будущем они могут внести ощутимый вклад в сербскую экономику.