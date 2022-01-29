Сербия: цена отказа от проекта Rio Tinto

Rio Tinto не будет добывать литий в Западной Сербии. Такое решение принял Белград после нескольких месяцев протестов граждан и экологических организаций. Все соглашения, имевшиеся у государства австралийско-британским концерном, аннулированы.

Rio Tinto планировал открыть литиевый рудник в долине реки Джадар и инвестировать в него более двух млрд долларов. В компании говорят, что сделали все по закону и вложили в проект большие деньги. Что приобрела и что потеряла Сербия?

Всего несколько месяцев назад президент страны Александр Вучич утверждал, что план компании по добыче и очистке руды в течение следующих 56 лет многократно окупится для Сербии:

"Годовой доход, если мы согласимсяна этот проект, составит 600 млн евро в год. А если построить и завод по производству аккумуляторов и катодов, то наш доход был бы уже не 600 млн евро, а 3,4 млрд в год. Вот и посчитайте, сколько получится, если 3,4 млрд евро помножить на 56 лет".

Если бы компания в Сербии производила электромобили, то это, по словам президента, добавило бы к валовому внутреннему продукту 10,3 млрд евро в год, а на предприятии работали бы около 2 тыс человек. Отказавшись от этого проекта, Сербия, возможно, упустила хороший шанс для экономического развития, считают некоторые эксперты. Александр Йовович, преподавательполитехнического института Белграда, говорит:

"_Ключевой игрок в этой истории - государство. А государство по сути не провело анализ выгод и убытков". _

Несмотря на большие обещания, граждане страны взбунтовались: они были убеждены, что шахта загрязнит землю, воздух и воду. Однако исследование воздействия на окружающую среду ещё не проводилось, так как по сербским законам сначала необходимо разработать проект. А он так и не был представлен соответствующим органам, которые должны были организовать исследование.

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Rio Tinto Group - австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания.