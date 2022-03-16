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Бельгия

"Сделать так, чтобы кризис не вышел за пределы Украины"

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Страны НАТО по-прежнему подчёркивают, что не собираются ни прямо вмешиваться в конфликт, ни вводить бесполётную зону
Страны НАТО по-прежнему подчёркивают, что не собираются ни прямо вмешиваться в конфликт, ни вводить бесполётную зону   -   Авторское право  Olivier Matthys/Associated Press

Об усилении восточных рубежей НАТО говорят представители Альянса, которые собираются в Брюсселе на экстренную встречу, посвящённую Украине. В саммите принимает участие и министр обороны самой Украины, и представители Грузии, а также Швеции и Финляндии — эти государства на фоне происходящего не исключили, что откажутся от нейтрального статуса.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Ответственность НАТО — сделать так, чтобы кризис не распространился за пределы Украины. Это причина того, почему Альянс увеличивает военное присутствие на востоке".

Страны НАТО подчёркивают, что решительно настроены на помощь Киеву, в том числе военную, и поставки оружия будут только увеличиваться.

Ллойд Остин, министр обороны США:

"Наше присутствие здесь посылает сигнал миру о том, что мы остаёмся едины и поддерживаем Украину, осуждаем неспровоцированное и неоправданное вторжение России на Украину".

В то же время в Альянсе по-прежнему заявляют, что не собираются прямо вмешиваться в боевые действия на украинской территории. НАТО и США неоднократно отвергали призывы Киева ввести бесполётную зону над Украиной.