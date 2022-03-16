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Украина

"Сейчас решается судьба нашей страны"

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 Euronews
"Сейчас решается судьба нашей страны"
Авторское право  AP/AP

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в среду в виртуальном формате перед обеими палатами американского конгресса. Ранее своих коллег информировали о готовящемся выступлении Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей) и Чак Шумер (лидер большинства в сенате):

_"Мы приглашаем всех членов палаты представителей и сената присутствовать на виртуальном обращении к конгрессу США президента Украины Владимира Зеленского в среду, 16 марта, в 9.00". _

Накануне Зеленский выступил с видеообращением и к парламенту Канады, где проживает много украинцев.

Обращаясь к американским законодателям, он в частности призвал ввести более жёсткие санкции против России, а также попросил предоставить больше военной помощи Украине - в частности, предоставить ей системы ПВО, в том числе С-300.

Владимир Зеленский заявил, что судьба его страны решается прямо сейчас, на фоне российского вторжения. Он сказал, что Киев "каждый день подвергается ракетным и воздушным ударам российских войск", и что его страна находится "в самой страшной войне со времен Второй мировой".

"Россия напала не только на нас, не только на нашу землю, не только на наши города, она перешла в жестокое наступление на наши ценности, основные человеческие ценности, – сказал украинский президент. – _Она направила танки и самолеты против нашей свободы, против нашего права свободно жить в своей собственной стране, выбирая свое будущее. Против нашего стремления к счастью, против нашей национальной мечты, такой же мечты, как и у вас, американцев". _

Зеленский особо остановилсяна необходимости ввести бесполётнуюзону над Украиной или предоставить ей военную авиацию, чтобы его страна могла самостоятельно охранять своё воздушное пространство.

Говоря о санкциях, президент Украины призвал все американские компании покинуть рынок России и закрыть американские порты для российских товарных судов.

По его словам, раньше были созданы институты против войны, но сейчас эти институты "работают плохо". Для оказания эффективной финансовой и гуманитарной поддержки "мы хотим создать новую организацию", - заявил он.

Зеленский также продемонстрировал видео, показывающее разрушения в жилых кварталах украинских городов в результате, по его словам, российской агрессии. В своем выступлении он сделал отсылки к истории США: нападению на Перл-Харбор и террористические атаки 11 сентября 2001 года. По его словам, Украина "переживает то же самое каждый день".

Перейдя в конце своего выступления на английский язык, Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену: "Вы – лидер нации. Я желаю вам стать лидером мира", уточнив, что это значит возглавить усилия против войны.