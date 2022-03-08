Депутаты Палаты общин британского парламента стоя и аплодисментами приветствовали президента Украины Владимира Зеленского, который обратился к ним по видеосвязи. В своём послании он рассказал о последних 13 днях и сделал отсылки к речи Уинстона Черчилля 1940 года ("Мы будем сражаться на пляжах").

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Мы не хотим потерять то, что у нас есть, то, что наше — Украину. Так же как вы не хотели потерять свой остров, когда нацисты готовились начать битву за вашу великую страну, битву за Британию".

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Британия и наши союзники готовы продолжать давление, готовы продолжать поддерживать украинских друзей оружием, которое им нужно для защиты своей родины, которую они заслуживают.

Мы будем применять все методы, которые можем — дипломатические, гуманитарные и экономические — до тех пор, пока катастрофическая затея Владимира Путина не провалится и Украина вновь не будет свободной".

В своём обращении Владимир Зеленский упомянул воздушное пространство над Украиной. США и НАТО пока отказываются водить там бесполётную зону, опасаясь неконтролируемого разрастания конфликта.