Сирийские боевики рассказывают о планах воевать на Украине

Десятки тысяч бывших участников вооружённых формирований в Сирии готовы поехать воевать на Украину. Такие данные приводит Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, частично подтверждая сведения The Washington Post. Американское издание сообщало, что Россия активно вербует в Сирии тех, кто имеет опыт боевых действий в городских условиях.

_«__Я хочу заработать, а ещё помочь России, которая поддержала нас в сирийской гражданской войне, —_ рассказывает один из потенциальных наёмников. — \_Мне сказали, что заплатят по 7 тыс. долларов в месяц за работу на передовой или по 3 тыс. за другие задачи»_.

Как сообщает NHK, один из российских центров вербовки разместился в полицейском управлении города Эс-Сувайда. Одновременно идёт организация поездки на Украину и тех, кто раньше воевал против Башара Асада, а теперь хочет поддержать Киев.

«Я подал заявку, потому что хочу участвовать в борьбе против России, многие уже записались», — рассказывает один из потенциальных участников Иностранного легиона Украины.

Глава Центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдулрахман предупреждает о тяжёлых гуманитарных последствиях в случае реального вовлечения сирийских боевиков в войну на Украине:

«Сирийских наёмников, которых отправляли воевать в Ливию, называли "наёмными убийцами". Им плевать на жертвы среди мирного населения на Украине или где бы то ни было. Их участие лишь обострит ситуацию».

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу рапортовал о 16 тысячах сирийских боевиков, которые хотят помогать российским военным на Украине. Владимир Путин поддержал идею их участия в войне, особенно, если боевики поедут, как он выразился, «не за деньги».

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