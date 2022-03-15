Премьер-министры ЕС приехали в Киев поддержать Украину в условиях войны

В частично блокированный российскими войсками Киев прибыли главы правительств Польши, Чехии и Словении. Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который назвал этот визит мощным свидетельством поддержки.

Ранее в Варшаве сообщили, что поездка готовилась заранее в условиях секретности. Она была согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем – как жест безоговорочной поддержки ЕС суверенитета и независимости Украины. О визите проинформировали НАТО, ОБСЕ и ООН.

Евросоюз осудил вторжение российских войск на Украину, назвав агрессию неспровоцированной и неоправданной. Во вторник вступил в силу четвёртый пакет санкций против Москвы. В Брюсселе заявляют, готовы к решительным мерам, чтобы вынудить Кремль прекратить, цитата, «эту бесчеловечную и бессмысленную войну».

Вопросы о возможных путях урегулирования конфликта называли одной из тем визита глав правительств Польши, Чехии и Словении, наряду с программами экстренной европейской помощи Украине.