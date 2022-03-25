Россияне бегут в Сербию, где любят Путина

Посчитать тех, кто после начала войны на Украине перебрался в Сербию, пока невозможно. Но в тематической группе в "Телеграме" их несколько сотен.

Многие из тех, кто уехал из России - выбрали Сербию из-за схожести культур. Но столкнулись с другой проблемой - большинство здесь поддерживает действия России на Украине и лично Владимира Путина. То есть то, от чего они бежали...

Вот как россияне объясняют свой отъезд.

Марина, 41 год:

— В первый день войны я была шокирована и не знала, что делать. И мне не пришла в голову мысль о том, что я могу уехать. Но на второй день я поняла, что единственное, что держит меня в Москве - это вещи. Я чувствую очень большое облегчение. Когда я приехала сюда, я поняла, что огромный груз свалился с плеч. И я сейчас с ужасом смотрю на то, что происходит в России.

Кирилл, 31 год:

— Мой отец обвинял меня в том, что я не патриот и что я покидаю свою страну вместо того, чтобы внести свой вклад в экономику. Но со своей стороны я полностью понимал, что если я останусь и буду работать, то все налоги пойдут на содержание войны.

Яков, 37 лет:

— Сейчас есть несколько стран, куда я могу уехать из России без визы. Самые популярные это Армения, Грузия, Турция. Но они для меня все немножко отталкивающие из-за культурного кода. То есть мне очень важна близость менталитета.

Тех, кто решил уехать из страны насчитывают десятками или даже сотнями тысяч.

В Турцию с конца февраля уехали около 15 тысяч человек, в Армению - более 7 тысяч, в Грузию - более 30 тысяч.

У многих из них нет дальновидного плана, они даже не уверены останутся ли здесь, уедут в другую страну или все же вернутся, когда почувствуют, что ситуация улучшилась. Но главный вопрос для них - когда?