Обстрел Донецка: десятки жертв и раненых

По последним данным, 23 человека погибли, не менее 18 получили ранения в результате падения обломков сбитой ракеты на центр Донецка.

По данным Минобороны РФ, ракета тактического комплекса "Точка-У" была запущена из района Красноармейска, контролируемого украинскими военными.

Как заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, сбитая ракета несла кассетную боевую часть, что и привело к столь многочисленным жертвам.

В то же время в другой части Донбасса, в подконтрольном Украине Краматорске один из снарядов попал в жилой район. Как сообщает мэрия города, в результате возгорания частного жилого дома погибли 2 человека пожилого возраста.

По данным украинской стороны, при обстреле обесточена местная фильтровальная станция - без воды остались 10 населенных пунктов.

Бои продолжаются и в других городах. В частности, в результате попадания снаряда практически разрушен 4-этажный жилой дом в центре Харькова. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Все это происходит на фоне открытия гуманитарных коридоров и продолжающихся переговоров между делегациями Украины и России, но уже в режиме видеосвязи,