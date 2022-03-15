Снаряды попали в жилые дома на западе Киева

По меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения утром во вторник в результате попадания снарядов в два жилых дома на западе Киева.

В результате обстрела в одном из них возник сильный пожар, потушить который не могли несколько часов.

Наш корреспондент Анелиз Боржес передает с места событий:

— В этом жилом районе проживают около 200 000 человек. И многие из жителей, в том числе те, кто выжил в результате случившегося, сегодня утром находятся в состоянии шока, рассказывая, что проснулись от громкого взрыва, а затем от пожара. Некоторые смогли покинуть здание самостоятельно, другим, находившимся на более высоких этажах, понадобилась посторонняя помощь. Одна женщина погибла, ожидая спасателей на балконе своей квартиры на 16-м этаже в другом жилом доме.

Мы видим большое количество обломков вокруг, много искореженных автомобилей. Я нахожусь рядом с грузовиком, который практически полностью уничтожен.

Здания вокруг также значительно повреждены, это происходит на следующий день после того, как пострадали другие районы Киева. По крайней мере, два человека погибли в понедельник, в результате попадания снарядов в жилые кварталы.

Мы, конечно, не знаем, были ли это прямые удары или это результат перехвата ракет украинской системой обороны.