Ирпень: уехали не все

В Ирпене, прифронтовом пригороде Киева, который стал площадкой ожесточенных боев, большинство жителей эвакуировались. Оставшихся местных совсем немного, кто-то не решается ехать из-за возраста, кто-то не может покинуть близких и домашних животных.

Ирина Мопрезова - одна из оставшихся. Она показывает опустевшие поврежденные улицы, не скрывая слез. "Зачем было все разрушать, не понимаю!, - говорит женщина.

На ее попечении находится сосед, 84-летний Николай Карпович. Он уезжать не хочет "Я слишком стар, пусть будет, как Бог даст".

Виталию - 81 год. Он рассказывает: "Этой ночью очень сильно бомбили. Я надеялся, что фронт отодвинется от Ирпеня, потому мы и остались. Но сейчас так бомбят, что просто невыносимо".

Вода в городе есть, но нет электричества, люди обогреваются дровами. И не знают, не придется ли им бежать в ближайшие часы и дни.