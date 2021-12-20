Рейс MH17: слушания возобновились

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении пассажирского самолета на востоке Украины. В среду прокуратура огласит официальные требования о назначении наказания.

Прокурор Тейс Бергер заявил о причастности к убийству четырех обвиняемых. По его словам, они использовали ЗРК "Бук" в качестве оружия, преследуя свои военные цели. Прокурор добавил, что они виновны в независимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет. Фигуранты дела — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств.

Самолёт потерпел крушение вблизи села Грабово. "В то время, когда упал самолет, мне и моим друзьям было по 15-16 лет, мы насмотрелись тогда. Но это все — из-за войны. Если бы не война, которая началась у нас здесь, не было бы таких жертв, было бы все по-другому".

В понедельник суд отклонил запрос защиты о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук". В Москве называют расследование предвзятым и однобоки, а обвинения в причастности России к авиакатастрофе — голословными.