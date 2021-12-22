MH17: обвинение требует пожизненного срока

MH17: обвинение требует пожизненного срокаКомментарии
Прокуратура Нидерландов огласила в среду официальные требования о назначении пожизненного срока четырем обвиняемым по делу о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, который разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибшие пассажиры были гражданами 10 государств.
Со стороны обвинения выступила прокурор Нидерландов Манон Риддербекс:
В российском МИДе так прокомментировали выступление прокурора:
21 декабря возобновились слушания по делу о крушении MH17 в судебном комплексе "Схипхол" недалеко от аэропорта Амстердама. Следующий этап пройдёт 7 марта 2022 года.
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