MH17: обвинение требует пожизненного срока

Прокуратура Нидерландов огласила в среду официальные требования о назначении пожизненного срока четырем обвиняемым по делу о крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, который разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибшие пассажиры были гражданами 10 государств.

Со стороны обвинения выступила прокурор Нидерландов Манон Риддербекс:

Мы требуем, чтобы, обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были приговорены к пожизненному заключению за их роль в крушении самолета, повлекшего гибель людей, и убийство 298 пассажиров в составе организованной группы. Манон Риддербекс Прокурор Нидерландов

В российском МИДе так прокомментировали выступление прокурора:

Мы видим, конечно, попытки создать впечатление, будто это совсем не уголовное дело, а государственная проблема, поскольку якобы Россия руководила этими людьми. Это абсолютно неприемлемо и попытки с негодными средствами. Это уголовный по своей сути процесс, в качестве такового мы его и рассматриваем. И, как я понимаю, любые непредвзятые юристы понимают, что дело обстоит именно таким образом. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

21 декабря возобновились слушания по делу о крушении MH17 в судебном комплексе "Схипхол" недалеко от аэропорта Амстердама. Следующий этап пройдёт 7 марта 2022 года.

Россиянина Олега Пулатова в суде представляют два голландских адвоката, двоих других россиян Гиркина и Дубинского, а также гражданина Украины Харченко судят заочно.