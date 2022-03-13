Германия: индустрия автоперевозок под ударом

Рост цен на топливо из-за войны на Украине - вопрос выживания для транспортной индустрии. В Германии в Федеральной ассоциации автомобильных перевозок, логистики и утилизации утверждают: факт увеличения цен крайне негативно скажется на немецких малых и средних предприятиях, занимающихся грузоперевозками.

Дирк Энгельхардт, представитель Ассоциации автоперевозок: "Ситуация никогда не была столь чрезвычайно острой, как сейчас. Я говорю о предприятиях транспортной отрасли. Резкое повышение цен на топливо становится огромной проблемой для наших малых и средних предприятий. Они не могут достаточно быстро повысить свои цены на перевозки, поэтому им грозит банкротство".

Военные действия на Украине вызвали цепную реакцию в сфере занятости, объясняет старший сотрудник транспортной компании расположенной недалеко от города Гисен в земле Гессен в центральной части Германии.

Томас Уриг, менеджер Spedition Bork GmbH & Co. KG: "Цепочка такая. У нас около 240 польских водителей. Украинские водители работают и в Польше. Им приходится возвращаться на родину: либо их призывают в армию, либо, конечно, они сами хотят защитить свои дома. Это значит, что в Польше не будет хватать водителей. И тогда польский водитель задумается о том, чтобы вернуться на родину и работать там, а не в Германии".

С начала марта цены на бензин и дизельное топливо в Германии выросли на 32 процента. Особенно подорожало дизельное топливо (СОЛЯРКА?) . В среднем литр стоит почти на 57 евроцентов дороже чем две недели назад.