Война на Украине может привести к негативным последствиям для экономики Болгарии

Конфликт на Украине, помимо резкого роста цен на электроэнергию, ставит палки в колеса болгарскому экспорту. Он в значительной степени формирует ВВП страны.

Украина и Россия крупные поставщики металлов и другого сырья для Болгарии. Отсутствие этих ресурсов сделает невозможным производство собственной продукции болгарскими предприятиями.

Василь Велев, экономист: "Более 50% нашего валового внутреннего продукта создается за счет экспорта. Несомненно, эта ситуация рискует ограничить экономический рост Болгарии, и если конфликт усугубится, мы можем оказаться с отрицательными показателями роста".

Болгария также является крупным производителем и экспортером пшеницы и семян подсолнечника. Значительное повышение цен на электроэнергию может в дальнейшем привести к скачку цен на хлеб и растительное масло в самой Болгарии. Из-за спекуляций на рынке цены на топливо и масло для приготовления пищи в стране подскочили почти на 20%.

Румяна Жекова, фермер: "Цены на хлеб и растительное масло растут из-за цен на газ и нехватки семян подсолнечника с Украины - главного экспортера. Все это, в сочетании с расходными материалами производителей, приводит к очень высоким ценам для конечных потребителей в продовольственных магазинах".

Пока болгарское правительство экспорт не остановило. Более того, кабинет министров планирует найти способ компенсации предприятиям счетов за электричество.