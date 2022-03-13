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Украина

На Украине убит американский журналист Брент Рено

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Брент Рено
Брент Рено   -   Авторское право  Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP

На Украине погиб американский журналист и режиссер-документалист Брент Рено.

По словам его коллеги Хуана Арредонто, они приехали в город Ирпень под Киевом, чтобы снять материал о беженцах. На машине они пересекли блок-пост после чего, по ним открыли стрельбу неизвестные. Рено получил ранение в шею, Арредонто в поясницу - он госпитализирован.

50-летний Брент Рено сотрудничал с разными СМИ в том числе HBO, NBC и The New York Times.

Последние 20 лет он со своим братом Крейгом продюсировал фильмы и телепрограммы.

Братья Рено прославились документальными фильмами из горячих точек: Ирака, Афганистана, Гаити, Ливии и других. В 2015 году они получили премию Джорджа Фостера Пибоди за выдающийся вклад в радио и телевидение за документальный фильм о школе в Чикаго.

Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP
Крейг и Брент Рено получили премию Джорджа Фостера Пибоди в 2015 годуCharles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP

После гибели Рено въезд в город журналистам запрещен. На данный момент большую часть Ирпеня контролируют украинские войска, за остальную территорию идут бои.

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