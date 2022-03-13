На Украине убит американский журналист Брент Рено

На Украине убит американский журналист Брент РеноКомментарии
На Украине погиб американский журналист и режиссер-документалист Брент Рено.
По словам его коллеги Хуана Арредонто, они приехали в город Ирпень под Киевом, чтобы снять материал о беженцах. На машине они пересекли блок-пост после чего, по ним открыли стрельбу неизвестные. Рено получил ранение в шею, Арредонто в поясницу - он госпитализирован.
50-летний Брент Рено сотрудничал с разными СМИ в том числе HBO, NBC и The New York Times.
Последние 20 лет он со своим братом Крейгом продюсировал фильмы и телепрограммы.
Братья Рено прославились документальными фильмами из горячих точек: Ирака, Афганистана, Гаити, Ливии и других. В 2015 году они получили премию Джорджа Фостера Пибоди за выдающийся вклад в радио и телевидение за документальный фильм о школе в Чикаго.
После гибели Рено въезд в город журналистам запрещен. На данный момент большую часть Ирпеня контролируют украинские войска, за остальную территорию идут бои.
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