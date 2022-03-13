Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Россия

Как россияне будут жить без Instagram?

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Логотип Instagram
Логотип Instagram   -   Авторское право  Jenny Kane/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Вслед за Facebook и Twitter покидает Россию и Instagram C полуночи 14 марта доступ к соцсети на территории страны будет заблокирован.

Ранее стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

После этого Генпрокуратура направила в суд иск о признании корпорации Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ.

Что думают россияне о блокировке одной из самых популярной соцсетей?

— Все же сидят в Инсте [Instagram - прим. ред]. А теперь что мы будем делать? Ну, наверное, ВКонтакте сидеть, в Телеграме... Его же не заблокируют, я думаю!

— Безусловно, есть блогеры, которые на этом зарабатывают. И для них это не очень здорово, может быть это их основной заработок. А для меня, как обычного жителя, это не сильно влияет на то, как я буду себя чувствовать: комфортно или нет.

— Я не думаю, что коммуникация как-то сильно пострадает. Лично мне жалко, что всякие благотворительные организации очень много собирали денег через Instagram.

— Я думаю, ничего глобального, катастофичного не произойдет, потому что для общения всегда есть телефон, поезд, машина. Можно встретиться со своими родственниками, близкими вне Instagram.

— Отключили, значит - надо! Обойдемся без него.

Корпорация Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также сервисами обмена сообщениями WhatsApp и Messenger от Facebook. Последние два не подпали под санкции Роскомнадзора.

По данным базы данных Statista на ноябрь 2021 года, аудитория Instagram в России оценивается в 61 млн пользователей.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.