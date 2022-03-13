Киев снова просит закрыть небо над Украиной

На восемнадцатый день войны на Украине, по данным ВСУ, российскими ракетами был обстрелян военный полигон в Яворове (Центр миротворчества и безопасности). Он находится в десяти километрах от границы с Польшей. Минобороны РФ на утреннем брифинге об ударе по полигону не сообщило. Губернатор львовской области заявил о гибели 35 человек и 134 раненых.

Максим Козицкий, губернатор Львовской области: "Поэтому мы все время просим НАТО закрыть небо, потому что для борьбы с врагом, который даже не входит (в Украину), а запускает крылатую ракету, необходимо иметь серьезную систему ПВО".

Президент Украины сообщил о переговорах с лидерами Польши и Болгарии. "Проинформировал о ходе обороны и преступлениях российского агрессора. Мы ценим помощь и поддержку в деле интеграции Украины в ЕС", - написал в Twitter Владимир Зеленский.

Что касается бесполетной зоны... В Европе на данный запрос Киева отвечают, что закрытие неба на Украиной, может обернуться столкновением НАТО с Россией и третьей мировой войной.

Минобороны РФ заявило, что российская армия продвинулась на расстояние до 14-ти километров. Украинские власти рассказали об обстреле аэропорта Ивано-Франковска.

Служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате обстрела девятиэтажного жилого дома в Чернигове. Из горящего здания были спасены семь человек. Российские власти утверждают, что армия ведет обстрелы только объектов военной инфраструктуры Украины.

Ранее американская компания Maxar Technologies, (она занимается космическими технологиями) опубликовала эти спутниковые снимки. По ним, как утверждается можно сравнить, как украинский Мариуполь выглядел до российского вторжения, и сейчас. Осуществить независимую проверку этих фотографий в данных условиях невозможно.