В Италии произошло ДТП с украинскими беженцами

На севере Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами. Как сообщило государственное радио Италии, погиб по меньшей мере один человек. Жертвой аварии стала женщина. Несколько человек пострадали.

Всего в салоне транспортного средства находилось около 50 пассажиров.

ДТП произошло недалеко от города Форли в регионе Эмилия-Романья. На месте аварии работают спасатели. Куда направлялся автобус неизвестно.

От войны на Украине в Италию бежали порядка 35 тысяч человек. Регион Эмилия-Романия уже принял семь тысяч украинских беженцев