Антивоенные акции протеста по всему миру

На Таймс Сквер в Нью-Йорке прошла антивоенная акция протеста. Десятки выходцев с Украины призывали мировую общественность помочь их родной стране и закрыть небо над ней.

Накануне президент США Джо Байден поручил выделить Украине дополнительные 200 млн долларов помощи из своего военного бюджета. Вашингтон уже выделил стране 350 миллионов долларов на военные нужды - крупнейший подобный пакет в истории США.

Наши сограждане страдают от этих ракетных ударов и самолетов, которые летают над нашими городами и убивают невинных людей, бомбят родильный дом. Мы просто хотим, чтобы это прекратилось, хотим, чтобы люди жили, потому что каждый человек должен жить, а не умирать. И мы просто просим немного поддержки, чтобы закрыть небо участник акции протеста в Нью-Йорке

За прекращение боевых действий на Украине выступали и в Тель-Авиве.

Накануне премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил, что Израиль, и в частности, Иерусалим, может стать местом для проведения встречи с Владимиром Путиным.

Местные СМИ отмечают, что израильские власти не против стать посредником на российско-украинских переговорах, если появится шанс их успешного проведения.

Мне кажется, мир делает недостаточно для помощи Украине. Россия - большая могущественная страна с очень большой армией. И я думаю, Украина нуждается в большей поддержке, включая войска и военную помощь участница акции протеста в Тель-Авиве

Также в субботу антивоенная демонстрация прошла и в Хельсинки, таким образом власти финской столицы решили поддержать инициативу мэра Флоренции Дарио Нарделлы о проведении подобных акций во всех крупных городах Европы. Он возглавляет сеть крупных городов Евровы Eurocities.

Также призывы остановить войну звучали и у российского посольства в Мадриде, где кроме украинской диаспоры собрались проживающие в Испании россияне - среди которых был и известный актер Алексей Панин.

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