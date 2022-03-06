Тысячи россиян вышли на акции протеста против войны на Украине

Около 3,5 тысяч человек задержаны в России на антивоенных акциях протеста, сообщает МВД. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, признанного иностранным агентом, задержанных почти на тысячу больше. Полицейские перекрыли центральные площади городов, куда шли демонстранты, и, применяя силу, отводили протестующих в автозаки.

Согласно новой статье о «дискредитации использования Вооруженных сил РФ», им грозит административный штраф до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении закона сумма штрафа увеличивается до 300 тысяч рублей. Также есть риск лишиться свободы на три года.

Но несмотря на такие перспективы, тысячи людей в более чем пятидесяти российских городах всё равно вышли на улицы с лозунгами и плакатами «Нет войне».

Одновременно с антивоенными акциями протеста в России также прошел автопробег в поддержку «военной спецоперации» на Украине. Колонны машин с российскими флагами и буквой Z и лозунгом «Своих не бросаем» на стеклах проехали по улицам российских городов под звуки гимна. Активисты также возлагали цветы к вечному огню и пели военные песни. В некоторых городах автомобили выстроили в форме буквы Z — знака украинской военной компании — и с помощью дрона сняли флешмоб на видео.