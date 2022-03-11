Украину примут в ЕС, но процедуру не ускорят

Участники неформального саммита ЕС во французском Версале поддерживают вступление Украины в ЕС, но не по ускоренной процедуре, о которой просит официальный Киев.

Заявка на присоединение ЕС была подписана президентом Владимиром Зеленским в конце февраля. Eе рассмотрение проходит на фоне продолжающихся третью неделю боевых действий после вторжения российской армии на Украину. ЕС продемонстрировал беспрецедентное единство, поддерживая сопротивление украинцев: принял миллион с лишним беженцев, ввел санкции против России и изучает возможность снижения энергозависимости от Москвы до конца текущего года.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление. Участники версальского слета также сошлись во мнениях о безальтернативности европейского пути Украины. Открытым остается вопрос о сроках присоединения.