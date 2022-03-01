Украина подала заявку на вступление в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Европейский союз, с тем, чтобы его страна, защищающаяся от вторжения российских войск, получила членство ускоренно по специальной процедуре.

"Наша цель, - сказал Зеленский, - быть вместе со всеми европейцами и, самое главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно".

Но такое решение может быть принято только при согласиивсех 27 стран-членов блока, которые в последние годы резко расходятся во мнении по поводу расширения ЕС.

Ряд государств, также желающих вступить в Евросоюз, включая балканские страны, годами ждут, стараясь выполнить непростые условия, прежде чем их заявка будет удовлетворена.

Тем не менее, в эти напряжённые времена широко распространена поддержка в вопросе присоединения Украины. Несколько членов ЕС, включая Болгарию, Чешскую Республику, Эстонию и Латвию, написали открытое письмо, в котором говорится, что Украина заслуживает того, чтобы ей дали шанс:

"Мы, президенты государств-членов ЕС: Республики Болгарии, Чешской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения твердо убеждены что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС".

Своё мнение выразил и экс-глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

"Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о том, Украина - одна из нас, и на самом деле нет никаких сомнений в том, что ЕС хотел бы интегрировать её как можно скорее в качестве одного из своих членов. Вопрос: "Как это сделать?" Есть много областей сотрудничества между ЕС и Украиной, но, конечно, я думаю, что это будет оправдано, если ЕС полностью поддержит стремление Украины присоединиться, когда она будет готова".

На данный момент приоритетом является оказание практической помощи Украине, а не обсуждение долгосрочных вопросов. Но некоторые эксперты предполагают, что обещание членства в ЕС может стать козырем в мирных переговорах с Россией.