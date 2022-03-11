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Хорватия

Как советский беспилотник долетел до Хорватии?

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Как советский беспилотник долетел до Хорватии?
Авторское право  Darko Bandic/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Неизвестный летательный аппарат разбился в Загребе в ночь на пятницу. На месте крушения — воронка, очевидцы говорят о взрыве, но пострадавших нет.

Власти Хорватии заявили, что это беспилотник советского производства, прилетевший с территории Украины. Если это так, то 14-метровый БПЛА, 70-х или 80-х годов выпуска, пролетел около 700 км над Румынией, Венгрией и Хорватией, тремя подряд странами Альянса, войска которого сейчас находятся в повышенной боевой готовности. В НАТО заявили, что отслеживали его траекторию.

В Киеве утверждают, что это не их дрон: по словам советника министра обороны, на обломках были не украинские опознавательные знаки, а красные звёзды.

Посольство России в Хорватии заявило, что аппарат — украинский; в минобороны РФ сообщили, что БПЛА такого типа (Ту-141 "Стриж") в России не используют с 1991 года и они оставались только на вооружении Украины: точно такой же упал в пятницу в Крыму, а 8-го марта ещё один был предположительно сбит.