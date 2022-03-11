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Русские на Украине

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Русские на Украине
Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Нелегко сейчас жить на Украине с российским паспортом. Но в этой стране проживает много граждан России, которые категорически осуждают вторжение. Это случай киевлянина Андрея Сидоркина, который хотел бы помочь защищать Украину, но не может:

"Я уже 5 раз ходил в военкомат, но меня отправляют назад, - говорит Андрей, - именно потому , что у меня российский паспорт. Я пытался окольными путями как-то пробраться, и в "Азов" приходил, но пока безрезультатно. Поэтому я занимаюсь волонтёрством".

Саша Алексеева живёт во Львове, городе у польской границы, который ещё не бомбили. Она говорит, что ей стыдно за то, что делает Россия, и уверяет, что вторжение разбило ей и многим другим сердце:

"Сложно людям. которые находятся на Украине давно и без легальных оснований. Я знаю таких, которые живут здесь уже десять лет без легальных оснований, и они сейчас никуда не уедут просто, даже если бы захотели. И подозрения со стороны полиции, терробороны, конечно, к ним будут".

Подозрения, создающие двойное чувство беспомощности у обладателей российских паспортов и украинских сердец. Андрей Сидоркин огорчённо говорит о том, что он не может помочь своим друзьям подготовить оборону Киева.

"Да, конечно, это меня расстроило, потому что это такой же мой дом, как и дом остальных киевлян, и я тоже должен и хочу его защищать. И, к тому же, если такое не дай Бог случится, что российские войска сюда войдут, мне бы хотелось всё-таки встретить их с оружием в руках, а не с пустыми руками".

В начале XX века русские составляли от 50% до 70" во многих крупных и средних городах нынешней Украины, в том числе Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Мариуполе, Луганске и других.

В начале двухтысячных русские составляли 17% населения Украины.