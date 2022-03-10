Братские могилы в Мариуполе

Новая автоколонна с помощью для Мариуполя не смогла дойти до города из Запорожья и была вынуждена вернуться. Об этом сообщают украинские СМИ. На обратном пути автобусы должны были забрать мирных жителей.

Киев и Москва обвиняют друг друга в том, что гуманитарные коридоры, об организации которых было объявлено ещё несколько дней назад, до сих пор не действуют в полном масштабе.

Власти Мариуполя заявляют, что за время осады погибли уже около 1300 гражданских. Их вынуждены хоронить в братских могилах из-за постоянной угрозы обстрелов.

Оценки ООН по данным на четверг — более 500 погибших по всей стране; но в организации подчеркивают, что реальные цифры могут быть гораздо больше.

В Мариуполе нет электричества и не действуют водопровод и канализация, остро не хватает продуктов и лекарств. По словам местных властей, город находится на грани гуманитарной катастрофы.

Власти города обвиняют российских военных в постоянных ударах по гражданским объектам и в попытках использовать гуманитарные коридоры для прорыва в город; в Москве заявляют, что жилые кварталы используются как прикрытие для украинских огневых средств.