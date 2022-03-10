Путин: "На 100% загружена даже ГТС Украины"

Вину за рост цен на энергоносители в Европе нельзя возлагать на Россию: об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, несмотря на вал западных санкций, Москва продолжает контрактные поставки. Сами санкции глава государства назвал "нелегитимными". Российское руководство обсуждает дальнейшие действия на фоне санкций и ухода большого числа западных компаний из страны.

Владимир Путин, президент России:

"Мы выполняем все свои обязательства в области поставки. Всё в полном объеме все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям и в Европе, и в других регионах мира. На сто процентов загружена даже ГТС Украины".

О полном отказе от российских энергоресурсов ранее заявили США; но они зависели от российской нефти не более чем на 3%. До конца года найти замену российскому импорту обещает Великобритания. Страны ЕС получают из России 45% газа и 25% нефти; они будут искать альтернативы на проходящем в эти дни саммите в Версале.